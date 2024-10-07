Перехід на зимовий час 2024: яка насправді шкода і користь для здоров'я

Чи буде цей перехід на зимовий час останнім?

У липні 2024 року Верховна Рада України схвалила законопроект №4201, який передбачає припинення практики переведення годинників на літній час. Згідно з новим законом, в Україні буде запроваджено постійний "зимовий" час.

Якщо президент підпише цей закон, на всій території України час буде визначатися за "єдиним" київським часом, що відповідає другому часовому поясу в системі Всесвітнього координованого часу (UTC+2).

Це означає, що сезонного переведення годинників більше не буде - Україна залишиться на зимовому часі постійно.

Чи шкідливе переведення годинників?

Науковці вважають, що переведення годинників може мати більше шкоди, ніж користі.

Перехід на зимовий час може сприяти розвитку депресії. До такого висновку дійшли вчені з Орхуського університету в Данії, які дослідили випадки депресивних розладів у період з 1995 по 2012 рік. У 185 000 людей, що брали участь у дослідженні, виявилося, що у 11% депресія та поганий настрій були пов’язані саме з переведенням годинників на зимовий час. Додатково цей стан погіршувався через зниження сонячного світла, похолодання і погіршення погодних умов, що призводило до сезонної депресії.

Як переведення годинників впливає на біологічні ритми

Переведення часу порушує регуляцію біологічного годинника, який налаштований на певний режим дня. Хоча зміщення часу всього на одну годину може здатися незначним, воно має значний вплив на організм. Це змінює час прийому їжі, сну та інших ключових процесів, що впливає на роботу центральної нервової системи. В результаті можуть виникнути порушення психічного стану.

Зміна біоритмів впливає також на вироблення гормонів, таких як кортизол і мелатонін, що регулюють стрес і сон. Тому після переведення годинників можуть з’явитися проблеми зі сном, такі як безсоння, підвищена схильність до стресу і зниження загальної енергії.

Британські вчені провели цікаві й важливі дослідження щодо впливу зміни часу на здоров’я. Спостерігаючи за людьми з серцево-судинними проблемами, вони виявили, що ризик серцевого нападу зростає під час переходу з літнього на зимовий час, коли стрілки годинника переводять на годину назад. Експерти вважають, що причиною таких проблем є недосипання та порушення біоритмів, викликане зміною часу. Особливо важко пристосуватися до нового режиму літнім людям.

Перехід на зимовий час також впливає на дітей. Дослідження показують, що після переведення годинників діти стають більш нервовими і примхливими, ніж зазвичай, через порушення їхнього звичного розпорядку дня.

В чому користь переведення годинників?

Зазначається, що можливість поспати на годину довше, ефективнішого використання світлового дня, економія електроенергії - це користь від переходу на "зимовий час".