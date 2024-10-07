Переход на зимнее время 2024 года: какой на самом деле вред и польза для здоровья

Будет ли этот переход на зимнее время последним?

В июле 2024 года Верховная Рада Украины одобрила законопроект №4201, предусматривающий прекращение практики перевода часов на летнее время. Согласно новому закону, в Украине будет введено постоянное "зимнее" время.

Если президент подпишет этот закон, на всей территории Украины время будет определяться по "единственному" киевскому времени, что соответствует второму часовому поясу в системе Всемирного координированного времени (UTC+2).

Это значит, что сезонного перевода часов больше не будет - Украина останется на зимнее время постоянно.

Вреден ли перевод часов?

Ученые считают, что перевод часов может иметь больше вреда, чем пользы.

Переход на зимнее время может способствовать развитию депрессии. К такому выводу пришли ученые из Орхусского университета в Дании, исследовавшие случаи депрессивных расстройств в период с 1995 по 2012 год. У 185 000 человек, участвовавших в исследовании, оказалось, что у 11% депрессия и плохое настроение были связаны именно с переводом часов на зимнее время. Дополнительно это состояние ухудшалось из-за снижения солнечного света, похолодания и ухудшения погодных условий, что приводило к сезонной депрессии.

Как перевод часов влияет на биологические ритмы

Перевод времени нарушает регуляцию биологических часов, которые настроены на определенный режим дня. Хотя смещение времени всего на один час может показаться незначительным, оно оказывает значительное влияние на организм. Это изменяет время еды, сна и других ключевых процессов, что влияет на работу центральной нервной системы. В результате могут возникнуть нарушения психического состояния.

Изменение биоритмов влияет также на выработку гормонов, таких как кортизол и мелатонин, регулирующие стресс и сон. Поэтому после перевода часов могут появиться проблемы со сном, такие как бессонница, повышенная склонность к стрессу и снижение общей энергии.

Британские ученые провели интересные и важные исследования по влиянию изменения времени на здоровье. Наблюдая за людьми с сердечно-сосудистыми проблемами, они обнаружили, что риск сердечного приступа возрастает при переходе с летнего на зимнее время, когда стрелки часов переводят на час назад. Эксперты считают, что причиной таких проблем является недосыпание и нарушение биоритмов, вызванное изменением времени. Особенно трудно приспособиться к новому режиму пожилым людям.

Переход на зимнее время также оказывает влияние на детей. Исследования показывают, что после перевода часов дети становятся нервнее и капризнее, чем обычно, из-за нарушения их привычного распорядка дня.

В чем польза перевода часов?

Отмечается, что возможность поспать на час дольше, более эффективного использования светового дня, экономия электроэнергии - это польза от перехода на "зимнее время".