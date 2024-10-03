Скільки годин сну мають спати люди 65+: розвічано основний міф

Сон життєво важливий у будь-якому віці, але існує міф: людям похилого віку потрібно менше спати. Але насправді це не так. Людям віком 65 років і старше рекомендується спати так само як і молодим

Скільки годин мають спати літні люди - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Скільки мають спати люди після 65 років?

Доктор медичних наук Радж Дасгупта розказав, що з віком нам все ще потрібно приблизно 7–9 годин сну, але спосіб сну змінюється.

Сон, як правило, стає легшим і фрагментарнішим, тобто літні люди частіше прокидаються вночі. Це може бути пов’язано з природними змінами в нашому внутрішньому біологічному годиннику, певними ліками або такими захворюваннями, як артрит або апное уві сні.

Люди похилого віку часто стикаються з проблемами сну, які рідше зустрічаються у молодих людей, такими як інвалідність і хронічні захворювання.

Чому гарний сон важливий для літніх людей?

Дослідження, опубліковане в 2018 році, показало, що люди похилого віку, які погано сплять, піддаються підвищеному ризику деменції, зниження когнітивних здібностей, депресії та погіршення кардіометаболічного здоров’я.

"Хороший сон допомагає літнім людям покращити пам’ять, настрій і загальне здоров’я. Це підтримує здоров’я серця, зміцнює імунну систему та підтримує стабільний рівень енергії", - зазначив експерт.

Люди, які добре відпочили вночі, також менш схильні до падінь або нещасних випадків, оскільки їхня концентрація та координація покращуються.

За словами Дженни Нільсен - ліцензованого терапевта зі Флориди, сон також є невід’ємною частиною вашого психічного здоров’я з віком.

"Це допомагає регулювати настрій, покращувати когнітивні функції та підвищувати емоційну стійкість", - сказала вона.

Як налагодити сон з віком?

Один зі способів краще спати з віком - це підтримувати правильну гігієну сну.

Для людей похилого віку підтримувати належну гігієну сну означає бути більш уважним до розпорядку дня.

Важливо лягати спати й прокидатися щодня в один і той же час.

Створення заспокійливого розпорядку перед сном, підтримка спальні в темряві, прохолоді та тиші, має велике значення.

Зменшення споживання кофеїну чи алкоголю, особливо ввечері, також є ключовим. Покращення гігієни сну також може включати певні практики, такі як медитація, правильне харчування та фізична активність.

Не варто вживати спеціальні медикаменти для засипання, вони можуть зашкодити.

Зазначимо, що деякі препарати можуть мати побічні ефекти, які насправді погіршують сон.

Засоби для сну можуть допомогти на короткий час, але їх слід поєднувати з когнітивно-поведінковою терапією та застосовувати з обережністю в довгостроковій перспективі, щоб уникнути можливої ​​залежності.

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