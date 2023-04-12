Перехід японців з сигарет на бездимні альтернативи позитивно вплинув на громадське здоров'я, - дослідження

Електронні системи нагрівання тютюну швидко завоювали споживача у цій високотехнологічній країні, насамперед завдяки зручності застосування. При цьому важливим їх плюсом є відсутність диму та попелу, що шкодять оточуючим.

Дослідження японських вчених показує, що системи нагрівання тютюну не лише зручні, а й справді позитивно впливають на громадське здоров'я. Причому це стосується не лише самих курців, а й потенційних "пасивних курців", що їх оточують.

Як показав аналіз ринку, статистика захворюваності дихальних шляхів та серцевих захворювань за 2011-2019 роки, зниження кількості госпіталізацій безпосередньо пов'язане зі збільшенням продажів систем для нагрівання тютюну.

З моменту появи на ринку у 2014 році щорічно зростання їх продажів становить 1,8% на рік. Завдяки цьому за період з 2014 по 2019 рік продаж сигарет у Японії зменшився на 30%, що є величезною цифрою для країни, де у 2016-му році курило 18% населення, або майже 23 млн осіб. Шкода, завдана економіці цієї країни від тютюнопаління, оцінювалася у 223 млн доларів!

Наведене дослідження підтвердило, що рівень продажів СНТ, зниження темпів продажів звичайних сигарет та захворюваність на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) і ішемічну хворобу (ІХС) серця перебувають у прямому взаємозв'язку. Більше того, зростання продажів СНТ у Японії призвело до значного зниження госпіталізацій, викликаних загостренням перебігу ХОЗЛ та ІХС.

Зниження шкоди від куріння є глобальною метою організацій охорони здоров'я всього світу, і це дослідження переконливо показало шляхи її реалізації. Адже те, що виявилося можливим реалізувати в одній країні, може бути успішно впроваджено в інших країнах світу, переконані вчені.