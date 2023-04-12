Переход японцев с сигарет на бездымные альтернативы положительно повлиял на общественное здоровье, - исследование

Электронные системы нагрева табака быстро завоевали потребителя в этой высокотехнологичной стране, в первую очередь благодаря удобству применения. При этом важным их плюсом является отсутствие вредящих окружающим дыма и пепла.

Исследование японских ученых показывает, что системы нагрева табака не только удобны, но действительно положительно влияют на общественное здоровье. Причем это касается не только самих курильщиков, но и окружающих их потенциальных "пассивных курильщиков".

Как показал анализ рынка, статистика заболеваемости дыхательных путей и сердечных заболеваний за 2011-2019 годы снижение количества госпитализаций напрямую связано с увеличением продаж систем для нагрева табака.

С момента появления на рынке в 2014 году ежегодно рост их продаж составляет 1,8% в год. Благодаря этому за период с 2014 по 2019 год продажи сигарет в Японии уменьшились на 30%, что является огромной цифрой для страны, где в 2016 году курило 18% населения, или почти 23 млн человек. Ущерб, причиненный экономике этой страны от курения, оценивался в 223 млн долларов!

Приведенное исследование подтвердило, что уровень продаж СНО, снижение темпов продаж обычных сигарет и заболеваемость хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) и ишемической болезнью (ИБС) сердца находятся в прямой взаимосвязи. Более того, рост продаж СНО в Японии привел к значительному снижению госпитализаций, вызванных обострением хода ХОБЛ и ИБС.

Снижение вреда от курения является глобальной целью организаций здравоохранения всего мира, и это исследование убедительно показало пути его реализации. Ведь то, что оказалось возможно реализовать в одной стране, может быть успешно внедрено в других странах мира, убеждены ученые.