Как не переесть за праздничными столами: эти полезные лайфхаки должны знать все

От большого количества еды на праздничных столах страдает в первую очередь поджелудочная железа. Также под ударом оказываются желудок, печень и почки.

Как не переедать

Поймите, что вы точно не сможете съесть все, что есть на столе

Выберите несколько блюд и пробуйте именно их

Отдайте предпочтение мясу, рыбе, овощам и зелени

Минимизируйте употребление алкоголя

Перед застольем выпейте ферменты и стакан воды с лимоном

Откажитесь от молочных продуктов и десертов, особенно с масляным кремом

Важные правила за столом

1. Ешьте зеленые овощи – клетчатка даст вам сытость и позволить не переедать

2. Комбинируйте продукты правильно: не совмещайте мясо с хлебом, яйца с картофелем и сыром

3. Пищу не запивайте водой или другими напитками

4. Не ешьте жирные блюда, которые долго перевариваются

Как помочь организму при переедании или отравлении

Если утром после праздника у вас явная тяжесть в желудке ли признаки отравления, то обойдитесь большим количеством жидкости.

Также стоит перейти на щадящую диету, которая поможет организму справиться с последствиями переедания. Можно есть бананы, рис, яблоки, тосты.

Эти продукты должны быть в рационе не менее 3 дней. Есть нужно так, чтобы не чувствовать тошноты и насыщаться.

Через три дня можно добавить вареные яйца, свежие фрукты, овощи на пару и белое мясо.