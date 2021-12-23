Как не отравиться на Новый год: советы экспертов
В Украине на Новый год и Рождество люди готовят много разных блюд. Поэтому именно в этот период повышен риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Важно во время подготовки к празднику помнить об опасности блюд, которые неправильно хранились или приготовлены из не совсем свежих продуктов.
Так, эксперты напомнили важные правила, которые помогут избежать отравления, сообщают на сайте Госпотребслужбы.
Как не отравиться салатами
Во-первых, важно правильно хранить и сортировать продукты, которые были куплены для праздничного застолья. В частности, мясные, молочные продукты, морепродукты, салаты со сметаной и майонезом, сладкие блюда и кондитерские изделия необходимо хранить в холодильнике.
Также отдельно храните и обрабатывайте сырую и готовую пищу, молочные и мясные блюда.
Кроме того, приготовленную пищу нужно подавать к столу сразу после приготовления. А вот салаты стоит помещать в холодильник не позднее, чем через два часа пребывания в комнатной температуре.
Готовое блюдо можно разогревать не более двух раз. Все потому, что оно потеряет вкус и превратится в источник размножения бактерий.
Салаты хранить в холодильнике нельзя слишком долго. Отмечается, что срок годности салатов с майонезом – до 24 часов, овощных на масле – до 36 часов. Сметану, соус или майонез лучше всего добавлять к блюду прямо перед подачей на стол.
Перед покупкой продуктов, нужно обратить внимание на их внешний вид и срок годности.
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