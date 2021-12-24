RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як не переїсти за святковими столами: ці корисні лайфхаки повинні знати все

Автор: Анна Шиканова

Свята вже на порозі й всі вони супроводжуються застіллями. На столах в ці дні багато смаженої, жирної, копченої та солодкої їжі.

Жоден організм не витримає такого навантаження і потрібно бути обережніше, щоб не потрапити після свята в лікарню.

Як не переїдати за святковими столами та не вбивати свій організм їжею, розповіли в УНІАН.

Від великої кількості їжі на святкових столах страждає в першу чергу підшлункова залоза. Також під ударом опиняються шлунок, печінка і нирки.

Як не переїдати

  • Зрозумійте, що ви точно не зможете з'їсти все, що є на столі
  • Виберіть кілька страв і пробуйте саме їх
  • Віддайте перевагу м'ясу, рибі, овочам і зелені
  • Мінімізуйте вживання алкоголю
  • Перед застіллям випийте ферменти та склянку води з лимоном
  • Відмовтеся від молочних продуктів і десертів, особливо з масляним кремом

Важливі правила за столом

1. Їжте зелені овочі - клітковина дасть вам ситість і дозволити не переїдати

2. Комбінуйте продукти правильно: не поєднуйте м'ясо з хлібом, яйця з картоплею і сиром

3. Їжу не запивайте водою або іншими напоями

4. Не їжте жирні страви, які довго перетравлюються

Як допомогти організму при переїданні або отруєнні

Якщо вранці після свята у вас явна тяжкість в шлунку чи ознаки отруєння, то обійдіться великою кількістю рідини.

Також варто перейти на щадну дієту, яка допоможе організму впоратися з наслідками переїдання. Можна їсти банани, рис, яблука, тости.

Ці продукти повинні бути в раціоні не менше 3 днів. Їсти потрібно так, щоб не відчувати нудоти та насичуватися.

Через три дні можна додати варені яйця, свіжі фрукти, овочі на пару і біле м'ясо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали поради, як не отруїтися на Новий Рік.

А також розповідали про те, що лікар назвала святкове м'ясо, яке викликає рак і діабет.

Читайте РБК-Україна в Google News
отруєнняедаНовий рік