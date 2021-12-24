Як не переїсти за святковими столами: ці корисні лайфхаки повинні знати все

Від великої кількості їжі на святкових столах страждає в першу чергу підшлункова залоза. Також під ударом опиняються шлунок, печінка і нирки.

Як не переїдати

Зрозумійте, що ви точно не зможете з'їсти все, що є на столі

Виберіть кілька страв і пробуйте саме їх

Віддайте перевагу м'ясу, рибі, овочам і зелені

Мінімізуйте вживання алкоголю

Перед застіллям випийте ферменти та склянку води з лимоном

Відмовтеся від молочних продуктів і десертів, особливо з масляним кремом

Важливі правила за столом

1. Їжте зелені овочі - клітковина дасть вам ситість і дозволити не переїдати

2. Комбінуйте продукти правильно: не поєднуйте м'ясо з хлібом, яйця з картоплею і сиром

3. Їжу не запивайте водою або іншими напоями

4. Не їжте жирні страви, які довго перетравлюються

Як допомогти організму при переїданні або отруєнні

Якщо вранці після свята у вас явна тяжкість в шлунку чи ознаки отруєння, то обійдіться великою кількістю рідини.

Також варто перейти на щадну дієту, яка допоможе організму впоратися з наслідками переїдання. Можна їсти банани, рис, яблука, тости.

Ці продукти повинні бути в раціоні не менше 3 днів. Їсти потрібно так, щоб не відчувати нудоти та насичуватися.

Через три дні можна додати варені яйця, свіжі фрукти, овочі на пару і біле м'ясо.