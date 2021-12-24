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Як не переїсти за святковими столами: ці корисні лайфхаки повинні знати все

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П'ятниця 24 грудня 2021 12:18
Як не переїсти за святковими столами: ці корисні лайфхаки повинні знати все Фото: Як не переїдати за святковим столом (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Свята вже на порозі й всі вони супроводжуються застіллями. На столах в ці дні багато смаженої, жирної, копченої та солодкої їжі.

Жоден організм не витримає такого навантаження і потрібно бути обережніше, щоб не потрапити після свята в лікарню.

Як не переїдати за святковими столами та не вбивати свій організм їжею, розповіли в УНІАН.

Від великої кількості їжі на святкових столах страждає в першу чергу підшлункова залоза. Також під ударом опиняються шлунок, печінка і нирки.

Як не переїдати

  • Зрозумійте, що ви точно не зможете з'їсти все, що є на столі
  • Виберіть кілька страв і пробуйте саме їх
  • Віддайте перевагу м'ясу, рибі, овочам і зелені
  • Мінімізуйте вживання алкоголю
  • Перед застіллям випийте ферменти та склянку води з лимоном
  • Відмовтеся від молочних продуктів і десертів, особливо з масляним кремом

Важливі правила за столом

1. Їжте зелені овочі - клітковина дасть вам ситість і дозволити не переїдати

2. Комбінуйте продукти правильно: не поєднуйте м'ясо з хлібом, яйця з картоплею і сиром

3. Їжу не запивайте водою або іншими напоями

4. Не їжте жирні страви, які довго перетравлюються

Як допомогти організму при переїданні або отруєнні

Якщо вранці після свята у вас явна тяжкість в шлунку чи ознаки отруєння, то обійдіться великою кількістю рідини.

Також варто перейти на щадну дієту, яка допоможе організму впоратися з наслідками переїдання. Можна їсти банани, рис, яблука, тости.

Ці продукти повинні бути в раціоні не менше 3 днів. Їсти потрібно так, щоб не відчувати нудоти та насичуватися.

Через три дні можна додати варені яйця, свіжі фрукти, овочі на пару і біле м'ясо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали поради, як не отруїтися на Новий Рік.

А також розповідали про те, що лікар назвала святкове м'ясо, яке викликає рак і діабет.

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