Як не переїсти за святковими столами: ці корисні лайфхаки повинні знати все
Свята вже на порозі й всі вони супроводжуються застіллями. На столах в ці дні багато смаженої, жирної, копченої та солодкої їжі.
Жоден організм не витримає такого навантаження і потрібно бути обережніше, щоб не потрапити після свята в лікарню.
Як не переїдати за святковими столами та не вбивати свій організм їжею, розповіли в УНІАН.
Від великої кількості їжі на святкових столах страждає в першу чергу підшлункова залоза. Також під ударом опиняються шлунок, печінка і нирки.
Як не переїдати
- Зрозумійте, що ви точно не зможете з'їсти все, що є на столі
- Виберіть кілька страв і пробуйте саме їх
- Віддайте перевагу м'ясу, рибі, овочам і зелені
- Мінімізуйте вживання алкоголю
- Перед застіллям випийте ферменти та склянку води з лимоном
- Відмовтеся від молочних продуктів і десертів, особливо з масляним кремом
Важливі правила за столом
1. Їжте зелені овочі - клітковина дасть вам ситість і дозволити не переїдати
2. Комбінуйте продукти правильно: не поєднуйте м'ясо з хлібом, яйця з картоплею і сиром
3. Їжу не запивайте водою або іншими напоями
4. Не їжте жирні страви, які довго перетравлюються
Як допомогти організму при переїданні або отруєнні
Якщо вранці після свята у вас явна тяжкість в шлунку чи ознаки отруєння, то обійдіться великою кількістю рідини.
Також варто перейти на щадну дієту, яка допоможе організму впоратися з наслідками переїдання. Можна їсти банани, рис, яблука, тости.
Ці продукти повинні бути в раціоні не менше 3 днів. Їсти потрібно так, щоб не відчувати нудоти та насичуватися.
Через три дні можна додати варені яйця, свіжі фрукти, овочі на пару і біле м'ясо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали поради, як не отруїтися на Новий Рік.
А також розповідали про те, що лікар назвала святкове м'ясо, яке викликає рак і діабет.