Как не переесть на новогодние праздники и остаться здоровым: врачи дали лайфхаки украинцам

За новогодним столом очень часто люди переедают, а потом чувствуют тяжесть в желудке. Для того, чтобы потом не мучаться, сделайте застолье более полезным для здоровья и приготовьте здоровые блюда.
Министерство охраны здоровья дало советы украинцам по подготовке новогоднего меню.
"Несбалансированное питание может привести к развитию ряда болезней. Кроме этого, переедание приводит к ощущению дискомфорта, тяжести и переполненности в животе, а как следствие – вызвать функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта", - написали в Минздраве.
Попробуйте новую для себя традицию и приготовьте здоровое меню – блюда к праздничному столу могут быть вкусными и одновременно полезными.
В период праздников важно соблюдать привычный режим питания и не употреблять избыточное количество пищи. Не голодайте целый день, чтобы потом поесть.
Старайтесь делать интервалы между трапезами: не менее трех и не более 4,5 часов, а также следите за размерами порций.
Проводите больше времени в движении, уделите время активностям на свежем воздухе, но не забывайте о карантинных ограничениях.
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