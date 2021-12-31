Як не переїсти на новорічні свята і залишитися здоровим: лікарі дали лайфхаки українцям

За новорічним столом дуже часто люди переїдають, а потім відчувають важкість у шлунку. Для того, щоб потім не мучитися, зробіть застілля більш корисним для здоров'я і приготуйте більш легкі страви.
Міністерство охорони здоров'я дало поради українцям щодо підготовки новорічного меню.
"Незбалансоване харчування може призвести до розвитку ряду хвороб. Крім цього, переїдання призводить до відчуття дискомфорту, тяжкості і переповненості в животі, а як наслідок – викликати функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту", - написали в МОЗ.
Спробуйте нову для себе традицію і приготуйте здорове меню – страви до святкового столу можуть бути смачними й одночасно корисними.
У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Не голодуйте цілий день, щоб потім поїсти.
Намагайтеся робити інтервали між трапезами: не менше трьох і не більше 4,5 годин, а також стежте за розмірами порцій.
Проводьте більше часу в русі, приділіть час активностям на свіжому повітрі, але не забувайте про карантинні обмеження.
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