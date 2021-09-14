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Переехавший из РФ мужчина ошеломил заявлением: "Одесса - это не Украина"

Автор: Людмила Жукова

Россиянин Дмитрий Староверов покинул родину и стал жить в Украине. После этого он поделился своими впечатлениями, а также отличился скандальным заявлением, мол, Одесса - это совсем не Украина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Стерненко.

"На видео за кадром говорит гражданин РФ Дмитрий Староверов. Он переехал жить в Одессу и публично, на большую аудиторию заявляет, что Одесса - не Украина. Это произошло во время одной из трансляций с его участием на сервисе Twitch, которую посмотрели несколько тысяч человек. Ник Староверова - Dragneel_FH", - сообщил Стерненко.

Отмечается, что россиянин получил полгода назад вид на жительство в Украине, а теперь публично выступает против территориальной целостности Украины.

На видео Староверов рассказал собеседнику, что недолгое время проживал в Киеве, где работал на кассе в одном из супермаркетов. Но потом переехал в Одессу, где у него никто не требует разговаривать на украинском и вообще никто не говорит на государственном языке. По его словам, в городе он чувствует себя "просто прекрасно".

"Одесса - это не Украина. Здесь на украинском вообще никто не разговаривает. Это кайф. Я в Киеве на кассе работал, потом переехал. Здесь прекрасно, прекрасно", - говорит Староверов.

Как мы писали ранее, в Славянске любитель "русского мира" напал на ветерана АТО, но отмазался перед "копами".

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Одесса