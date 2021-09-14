RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чоловік, який переїхав з РФ, приголомшив заявою: "Одеса - це не Україна"

Автор: Людмила Жукова

Росіянин Дмитро Старовєров покинув батьківщину і став жити в Україні. Після цього він поділився своїми враженнями, а також відзначився скандальною заявою, мовляв, Одеса - це зовсім не Україна.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Сергій Стерненко.

"На відео за кадром говорить громадянин РФ Дмитро Старовєров. Він переїхав жити в Одесу і публічно, на велику аудиторію заявляє, що Одеса - не Україна. Це сталося під час однієї з трансляцій з його участю на сервісі Twitch, яку подивилися кілька тисяч осіб. Нік Старовєрова - Dragneel_FH", - повідомив Стерненко.

Зазначається, що росіянин отримав півроку тому посвідку на проживання в Україні, а тепер публічно виступає проти територіальної цілісності України.

На відео Старовєров розповів співрозмовнику, що недовгий час проживав у Києві, де працював на касі в одному з супермаркетів. Але потім переїхав до Одеси, де у нього ніхто не вимагає розмовляти українською і взагалі ніхто не говорить державною мовою. За його словами, в місті він відчуває себе "просто чудово".

"Одеса - це не Україна. Тут українською взагалі ніхто не розмовляє. Це кайф. Я в Києві на касі працював, потім переїхав. Тут прекрасно, прекрасно", - говорить Старовєров.

Як ми писали раніше, в Слов'янську любитель "русского мира" напав на ветерана АТО, але відмазався перед "копами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса