Переехавший из РФ мужчина ошеломил заявлением: "Одесса - это не Украина"

Россиянин Дмитрий Староверов покинул родину и стал жить в Украине. После этого он поделился своими впечатлениями, а также отличился скандальным заявлением, мол, Одесса - это совсем не Украина.

"На видео за кадром говорит гражданин РФ Дмитрий Староверов. Он переехал жить в Одессу и публично, на большую аудиторию заявляет, что Одесса - не Украина. Это произошло во время одной из трансляций с его участием на сервисе Twitch, которую посмотрели несколько тысяч человек. Ник Староверова - Dragneel_FH", - сообщил Стерненко.

Отмечается, что россиянин получил полгода назад вид на жительство в Украине, а теперь публично выступает против территориальной целостности Украины.

На видео Староверов рассказал собеседнику, что недолгое время проживал в Киеве, где работал на кассе в одном из супермаркетов. Но потом переехал в Одессу, где у него никто не требует разговаривать на украинском и вообще никто не говорит на государственном языке. По его словам, в городе он чувствует себя "просто прекрасно".

"Одесса - это не Украина. Здесь на украинском вообще никто не разговаривает. Это кайф. Я в Киеве на кассе работал, потом переехал. Здесь прекрасно, прекрасно", - говорит Староверов.