Чоловік, який переїхав з РФ, приголомшив заявою: "Одеса - це не Україна"

Росіянин Дмитро Старовєров покинув батьківщину і став жити в Україні. Після цього він поділився своїми враженнями, а також відзначився скандальною заявою, мовляв, Одеса - це зовсім не Україна.

"На відео за кадром говорить громадянин РФ Дмитро Старовєров. Він переїхав жити в Одесу і публічно, на велику аудиторію заявляє, що Одеса - не Україна. Це сталося під час однієї з трансляцій з його участю на сервісі Twitch, яку подивилися кілька тисяч осіб. Нік Старовєрова - Dragneel_FH", - повідомив Стерненко.

Зазначається, що росіянин отримав півроку тому посвідку на проживання в Україні, а тепер публічно виступає проти територіальної цілісності України.

На відео Старовєров розповів співрозмовнику, що недовгий час проживав у Києві, де працював на касі в одному з супермаркетів. Але потім переїхав до Одеси, де у нього ніхто не вимагає розмовляти українською і взагалі ніхто не говорить державною мовою. За його словами, в місті він відчуває себе "просто чудово".

"Одеса - це не Україна. Тут українською взагалі ніхто не розмовляє. Це кайф. Я в Києві на касі працював, потім переїхав. Тут прекрасно, прекрасно", - говорить Старовєров.