Передышка закончилась: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине 4 июня резко изменится после относительно спокойных и солнечных выходных. Синоптики предупреждают о том, что во вторник Украину накроет сильными грозами, ливнями и местами – градом. В некоторых областях ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Погода на востоке Украины будет дождливой, в регионе ожидаются сильные грозы. Температура воздуха ночью составит +15 +17 градусов, днем ожидается +26 +28 градусов, местами до +29 градусов.

В южных областях также пройдут грозы, местами возможен град. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +19 градусов, дневная – от +24 до +29 градусов. В Крыму пройдет гроза. Ночью +16 +18 градусов, днем ожидается +26 +28 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют дождливую погоду с грозами. Ночью ожидается +15 +17 градусов, днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов.

Западные области снова накроет грозами, сильными дождями и возможен град. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

В центральной части прогнозируются дожди и грозы. Ночная температура воздуха будет в пределах +15 +17 градусов, днем ожидается от +26 до +28 градусов.

В Киеве 4 июня пройдет небольшой дождь. Ночью температура будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Погода в Украине 4 июня

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик шокировала прогнозом погоды.

А также рассказывали о том, что синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на все лето.