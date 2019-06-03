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В Украине завтра ожидаются кратковременные дожди

Новости » Общество    03.06.2019 - 16:06
В Украине завтра ожидаются кратковременные дожди
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Днем ​​в центральных и южных областях местами ожидаетсят град и шквалы до 15-20 м / с

Погода в Украине завтра, 4 июня, будет дождливой, температура воздуха прогреется до +29 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook.

Как сообщают синоптики, 4 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в северных и большинстве западных областей будет без осадков.

Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 м / с. Днем ​​в центральных и южных областях местами ожидаетсят град и шквалы до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18, а днем прогреется до +24 +29 градусов. В западных областях столбик термометра поднимется до +21 +26 градусов.

В Украине завтра ожидаются кратковременные дожди

Напомним, сегодня в Украине погода будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. В Киевской области 3-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине погода будет дождливой. Без осадков будет лишь в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха прогреется до +31 градуса. 

В Киеве сегодня будет без осадков. Днем температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 5-10 м/сек.

В Украине завтра местами сильные ливни и шквалы В Украине сегодня ожидаются грозы
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