Передышка закончилась: какие области снова накроет дождями и грозами

Погода в Украине в субботу, 20 июля, ожидается теплая, местами даже жаркая. Однако некоторые области окажутся в зоне атмосферного фронта и синоптики прогнозируют сильные ливневые дожди и грозы.

Погода на востоке ожидается солнечная и сухая, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов, в Донецкой, Луганской областях, а также в Днепре до +29 градусов.

В южных областях будет жарко. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью в регионе +14 +17 градусов, днем столбики термометров покажут +28 +31 градус. В Крыму облачно, осадки не прогнозируются, ночью +15 +17 градусов, днем +27 +29 градусов.

На севере Украины потеплеет и будет сухо. Ночью ожидается +13 +15 градусов, днем воздух нагреется до +26 +28 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют дожди. Грозы наиболее вероятны в Луцкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, в остальных областях пройдут кратковременные ливни. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В центральной части страны солнечно и без осадков. Ночная температура воздуха +13 +15 градусов, днем ожидается потепление до +26 +29 градусов.

В Киеве 20 июля будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью будет прохладно, +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов.

Погода в Украине 20 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на выходные и пообещали одновременно жару и похолодание.

А также рассказывали о том, что синоптик дала неблагоприятный прогноз погоды на день выборов в Украине.