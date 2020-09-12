Передозировка кофеина очень опасна: симптомы и как быстро помочь организму

Кофе прекрасно поднимает тонус, и дает возможность взбодриться. У многих людей с чашки кофе начинается утро, а потом в течение дня приходится пить этот напиток на встречах, и, чтобы поддерживать бодрое состояние.

Медики отмечают, что более 4 чашек кофе в день могут вызвать неприятные ощущения и ухудшение самочувствия. У каждого человека есть своя собственная норма, которая зависит от веса, возраста, пола, индивидуальных особенностей организма и от того, насколько хорошо работает печенка. Даже сорт кофе, способ заваривания, помол – влияют на насыщение организма кофеином. Об этом пишет издание Ukr.Media.

Медики назвали основные симптомы передозировки кофеином:

Мелкая дрожь

Повышенное сердцебиение

Подергивание века

Нерегулярный сердечный ритм

Судороги в икроножных мышцах, бедрах или плечах

Неприятные ощущения в области груди

Беспокойство

Состояние паники

Головокружение

Обморок

Медики объяснили, что все эти признаки сигнализируют о том, что в организме слишком много кофеина. Если они не угрожают жизни и есть такая возможность – можно просто переждать, действие кофеина длится в среднем 4-6 часов.

Однако есть способы, которые помогут быстрее справиться с передозировкой кофеина и улучшить самочувствие.

Что нужно сделать при передозировке кофеина:

Не стоить есть продукты, в которых может содержаться кофеин: конфеты, шоколад, десерты и напитки с какао, пить чай.

Пить много воды, так как кофе – мочегонный напиток и организму нужно восполнить потерянную жидкость, чтобы избежать обезвоживания. Именно оно усиливает симптомы передозировки.

Заполнить электролиты. Избыток кофеина может вызвать рвоту или понос и в таких случаях электролиты выходят вместе с жидкостью. Восполнить потерю можно специальными напитками или лечебной минеральной водой.

Идите на свежий воздух и погуляйте неспешно по парку. Если вас переполняет энергия, то стоит ей дать выход. Если появились признаки частого сердцебиения – отдохните.

Глубоко дышите. Если возникает состояние тревоги или паники, сердцебиение, то дыхание сбивается и становится поверхностным. Восстановить его можно с помощью глубоких вдохов.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали напиток, который вызывает боль и бессонницу.

А также рассказывали о том, что ученые опровергли миф о том, что кофе наносит вред организму.