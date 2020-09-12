Передозування кофеїну дуже небезпечна: симптоми і як швидко допомогти організму

Кофеїн у великій кількості викликає серцебиття і тривогу, але є способи з цим впоратися
Кава чудово підіймає тонус, і дає можливість підбадьоритися. У багатьох людей з чашки кави починається ранок, а потім протягом дня доводиться пити цей напій на зустрічах, і, щоб підтримувати бадьорий стан.
Медики відзначають, що понад 4 чашки кави в день можуть викликати неприємні відчуття і погіршення самопочуття. У кожної людини є своя власна норма, яка залежить від ваги, віку, статі, індивідуальних особливостей організму і від того, наскільки добре працює печінка. Навіть сорт кави, спосіб заварювання, помел – впливають на насичення організму кофеїном. Про це пише видання Ukr.Media.
Медики пояснили, що всі ці ознаки сигналізують про те, що в організмі занадто багато кофеїну Якщо вони не загрожують життю і є така можливість – можна просто перечекати, дія кофеїну триває в середньому 4-6 годин.
Проте є способи, які допоможуть швидше впоратися з передозуванням кофеїну і поліпшити самопочуття.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали напій, який викликає біль і безсоння.
А також розповідали про те, що вчені спростували міф про те, що кава завдає шкоди організму.