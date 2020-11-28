Перед нами сложная дилемма: у Зеленского сделали важное заявление о локдауне

Локдаун нужен, чтобы избежать коллапса медицинской системы, говорит Ковалив (фото: РБК-Украина)

Локдаун в Украине могут ввести сразу после выплаты компенсаций

В Украине стремительно увеличивается ежедневный прирост больных коронавирусом и правительство обсуждает варианты возможного усиления карантина. Один из актуальных способов сдерживания коронавируса - локдаун. Но сейчас перед руководством встал выбор: ввести жеские ограничения и прервать распространение COVID-19 или стать на защиту бизнеса, который испытывает большие потери.

Об этом сказала заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая также рассказала о трех блоках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. По словам политика, государству нужен локдаун, чтобы выиграть время для создания дополнительных мест в больницах для больных коронавирусом, обеспечить их кислородом и таким образом избежать коллапса медицинской системы.

Поэтому, как уточнила Ковалив, инициированный пакет поддержки бизнеса, должен компенсировать их потери на время возможного локдауна.

"И перед всеми нами сложная дилемма: чтобы спасти наибольшее количество людей, чтобы прервать цепочку заражений много стран с более сильной экономикой пошли на локдаун на 2-3 недели, кто-то на месяц. И необходимость бизнеса зарабатывать деньги. Вот в этой сложной моральной дилемме нам нужно будет принимать решение. И те инициативы, которые подал президент в парламент, они так и сформулированы. Мы хотим помочь людям перед тем, как наступит потребность вводить лоудаун. Чтобы люди получили компенсацию на тот период, чтобы удержать медицинскую систему, чтобы выиграть определенное время для открытия нового количества коек, оборудовать их кислородом. Чтобы у нас не было катастрофической ситуации, как в Италии весной", - пояснила Юлия Ковалив.

Также она добавила, что каждый из людей в этом году переживает за свое здоровье. И, по ее данным, по состоянию на сегодня более 30% граждан испытывают страх. В то же время говорит Ковалив, пока нет вакцины от коронавируса, весь мир оказался перед сложной дилеммой.

"На самом деле при таком стремительном росте больных ни в одной стране медицинская система нормально не выдерживает. Мы видели ужасные кадры из Нью-Йорка, количество смертности в Испании, в странах, где экономика гораздо сильнее заходила в пандемию коронавируса", - резюмировала заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Напомним, министр здравоохранения'я Максим Степанов заверил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

Также мы писали о том, как будет работать общественный транспорт в случае локдауна.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.

Наталья Виноград рассказала о вакцинации от коронавируса

Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.

Юрий Сак выступил за полный локдаун

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На борьбу с COVID-19 в Украине было выделено 32 млрд грн

А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.

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