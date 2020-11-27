У Зеленского назвали три крупнейшие блоки поддержки бизнеса в условиях карантина

Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)

Украинская власть наработала три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Их вскоре обсудят в парламенте.

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По ее словам, налоги для бизнеса не будут подняты.

"Наоборот, для некоторых направлений мы их снизили. Например, для креативных индустрий", - сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что касается поддержки бизнеса, будут введены три крупнейшие блоки, которые будут "обсуждать завтра в парламенте с лидерами фракций и премьер-министром".

"Первое – это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе – непосредственно предпринимателям, которые будут работать или будут вынуждены сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье – собственно предприятия, которые также возможно остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме оплаченных налогов на заработную плату за месяц", - пояснила Ковалив.

Напомним, Ковалив также заявила, что экономика Украины в 2020 году снизится не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Андрей Шевченко, Илья Кива, Сергей Марченко, Павел Климкин и другие известные политики и общественные деятели, обсудили техническое поражение сборной Украины, Государственный бюджет на 2021 год и последствия локдауна для предпринимателей. Что делать во всех сложившихся ситуациях – основная тема ток-шоу 27 ноября.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 27 ноября

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.

Наталья Виноград рассказала о вакцинации от коронавируса

Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.

Юрий Сак выступил за полный локдаун

Также народный депутат и член бюджетного комитета Рады Александр Трухин объяснил, как сформировался так называемый "ковидный фонд" и за какие деньги ведется масштабное строительство дорог в Украине.

На борьбу с COVID-19 в Украине было выделено 32 млрд грн

А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.