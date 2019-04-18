Перед дочерью не стыдно? Ани Лорак разнесли за пошлый наряд

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак раскритиковали за откровенные фото

Ани Лорак, которая нередко шокирует своим внешним видом, опубликовала снимок из своего нового сингла и была в очередной раз раскритикована пользователями. Соответствующее фото можно посмотреть в Instagram исполнительницы.

40-летняя звезда позирует в латексном боди, которое явно ей не по годам. Образ исполнительницы совершенно не понравился поклонникам, а в тексте песни они нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фаны отметили, что чем старше Лорак становится, тем больше оголяется. Комментаторы утверждают, что исполнительнице должно быть стыдно перед дочерью за свои наряды:

Зачем нужно быть всегда раздетой?

Каролина! Я, мягко сказать, в шоке. И от песни, и от клипа! Хочется сказать как Сердючка: "Що це, куди це, зачем це?" На какого зрителя вы готовили "это"? Не пойму! При всей моей огромной любви к Вам... Это кошмар.

У Вас хорошая фигура, но, когда ее выставляют часто, надоедает. Будьте немного скромнее, Вы ведь не модель, а певица. Соберите людей не телом, а голосом. Вам не стыдно перед дочерью? Вы ведь дурной пример показываете ей.

Не лицо, а маска. Как у Майкла Джексона.

Напомним, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак приписали роман с новым кавалером: что известно о звездном поклоннике Каролины.