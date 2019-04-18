Перед дочкою не соромно? Ані Лорак рознесли за вульгарне вбрання

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак розкритикували за відверті фото

Ані Лорак, яка нерідко шокує своїм зовнішнім виглядом, опублікувала знімок зі свого нового синглу і була в черговий раз розкритикована користувачами. Відповідний знімок можна подивитися в Instagram виконавиці.

40-річна зірка позує у латексному боді, яке явно їй не по роках. Образ виконавиці зовсім не сподобався шанувальникам, а в тексті пісні вони знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фани відзначили, що чим старше Лорак стає, тим більше оголюється. Коментатори стверджують, що виконавиці повинно бути соромно перед дочкою за свої вбрання:

Навіщо потрібно бути завжди роздягненою?

Кароліна! Я, м'яко кажучи, в шоці. І від пісні, і від кліпу! Хочеться сказати,як Сердючка: "Що це, куди це, навіщо це?" На якого глядача ви готували "це"? Не розумію! При всій моїй величезній любові до Вас... Це кошмар.

У Вас гарна фігура, але, коли її виставляють часто, набридає. Будьте трохи скромніше, Ви ж не модель, а співачка. Зберіть людей не тілом, а голосом. Вам не соромно перед дочкою? Ви ж поганий приклад показуєте їй.

Не обличчя, а маска. Як у Майкла Джексона.

Нагадаємо, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному боді і білій сорочці.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак приписали роман з новим кавалером: що відомо про зіркового шанувальника Кароліни.