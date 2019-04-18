Перед дочкою не соромно? Ані Лорак рознесли за вульгарне вбрання

Ані Лорак розкритикували за відверті фото
Ані Лорак, яка нерідко шокує своїм зовнішнім виглядом, опублікувала знімок зі свого нового синглу і була в черговий раз розкритикована користувачами. Відповідний знімок можна подивитися в Instagram виконавиці.
40-річна зірка позує у латексному боді, яке явно їй не по роках. Образ виконавиці зовсім не сподобався шанувальникам, а в тексті пісні вони знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фани відзначили, що чим старше Лорак стає, тим більше оголюється. Коментатори стверджують, що виконавиці повинно бути соромно перед дочкою за свої вбрання:
Нагадаємо, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному боді і білій сорочці.
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак приписали роман з новим кавалером: що відомо про зіркового шанувальника Кароліни.