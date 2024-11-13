Перед чи після сніданку: стоматолог розповіла, коли найкраще чистити зуби вранці

Коли не варто чистити зуби

Рани Аль-Фалакі,

Скільки разів чистити зуби

Чистіть зуби 2 рази на день по 2 хвилини кожен раз. Чищення один раз на день недостатньо, щоб запобігти утворенню шкідливих бактерій та зубного нальоту.

Вибирайте щітку з м'якими щетинками, щоб чистити зуби, не завдаючи шкоди корінням або яснам. Для деяких пацієнтів електрична зубна щітка може бути найкращим рішенням.

До того ж чищення зубів повинно охоплювати чистку всього рота: ясен, піднебіння та язика. Язик стикається з усім, що ми кладемо в рот, і може стати живильним середовищем для бактерій, що викликають різні інфекційні хвороби.

Використовуйте зубну нитку, адже вона видаляє частинки їжі, недоступні для зубної щітки, та є важливою частиною гігієни порожнини рота.

Для ефективної та здорової чистки змінюйте зубну щітку кожні 3 місяці. Це стосується й насадок для електричних зубних щіток.

Також рекомендується замінити зубну щітку, якщо ви захворіли. У ворсинках зубної щітки залишаються хвороботворні бактерії, тому слід змінювати її відразу після одужання.