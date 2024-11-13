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Перед чи після сніданку: стоматолог розповіла, коли найкраще чистити зуби вранці

Коли найкраще чистити зуби вранці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зуби людина повинна чистити кожного дня. Стоматолог розповіла, що робити це варто перед сніданком і цьому є важливе пояснення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли як правильно чистити зуби, щоб уникнути проблем та захворювань.

Коли не варто чистити зуби

Рани Аль-Фалакі,

Скільки разів чистити зуби

Чистіть зуби 2 рази на день по 2 хвилини кожен раз. Чищення один раз на день недостатньо, щоб запобігти утворенню шкідливих бактерій та зубного нальоту. 

Вибирайте щітку з м'якими щетинками, щоб чистити зуби, не завдаючи шкоди корінням або яснам. Для деяких пацієнтів електрична зубна щітка може бути найкращим рішенням. 

До того ж чищення зубів повинно охоплювати чистку всього рота: ясен, піднебіння та язика. Язик стикається з усім, що ми кладемо в рот, і може стати живильним середовищем для бактерій, що викликають різні інфекційні хвороби.

Використовуйте зубну нитку, адже вона видаляє частинки їжі, недоступні для зубної щітки, та є важливою частиною гігієни порожнини рота. 

Для ефективної та здорової чистки змінюйте зубну щітку кожні 3 місяці. Це стосується й насадок для електричних зубних щіток. 

Також рекомендується замінити зубну щітку, якщо ви захворіли. У ворсинках зубної щітки залишаються хвороботворні бактерії, тому слід змінювати її відразу після одужання.

Раніше ми повідомляли, чому не можна використовувати відбілюючу зубну пасту.

Також ми писали, на яку сторону щелепи ніколи не треба жувати.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror та Doc.ua.

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