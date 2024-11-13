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Перед или после завтрака: стоматолог рассказала, когда лучше чистить зубы утром

Когда лучше чистить зубы утром (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зубы человек должен чистить каждый день. Врач рассказал, что делать это следует перед завтраком и этому важное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу стоматолога Рана Аль-Фалаки в Х (Twitter).

Когда не стоит чистить зубы

Сколько раз чистить зубы

Чистите зубы 2 раза в день по 2 минуты каждый раз. Чистки один раз в день недостаточно, чтобы предотвратить образование вредных бактерий и зубного налета.

Выбирайте щетку с мягкими щетинками, чтобы чистить зубы, не причиняя вреда корням или деснам. Для некоторых пациентов электрическая зубная щетка может быть самим лучшим решением.

К тому же чистка зубов должна включать чистку всего рта: десен, небо и язык. Язык сталкивается со всем, что мы кладем в рот, и может стать питательной средой для бактерий, вызывающих разные инфекционные болезни.

Используйте зубную нить, так как она удаляет частицы пищи, недоступные зубной щетке, и является важной частью гигиены полости рта.

Для эффективной и здоровой чистки меняйте зубную щетку каждые 3 месяца. Это относится и к насадкам для электрических зубных щеток.

Также рекомендуется заменить зубную щетку, если вы заболели. В ворсинках зубной щетки остаются болезнетворные бактерии, поэтому следует изменять ее сразу после выздоровления.

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