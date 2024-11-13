Перед чи після сніданку: стоматолог розповіла, коли найкраще чистити зуби вранці
Зуби людина повинна чистити кожного дня. Стоматолог розповіла, що робити це варто перед сніданком і цьому є важливе пояснення.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли як правильно чистити зуби, щоб уникнути проблем та захворювань.
Коли не варто чистити зуби
За словами стоматолога Рани Аль-Фалакі, якщо ви один із тих, хто чистить зуби після сніданку, то варто припинити це робити.
"Відповідь, яку ми даємо пацієнтам - чистити зуби перед сніданком, і це відповідь, на яку багато хто не очікує", - зазначила лікар.
Якщо ви п’єте фруктовий сік вранці, то чищення зубів одразу після цього є великою проблемою. Крім того, чищення зубів після цього з більшою ймовірністю погіршить запах дихання, ніж якщо ви чистите зуби перед сніданком.
Окрім цього, вона також попереджає про використання рідини для полоскання рота, кажучи, що ви повинні використовувати її в певний час.
"Найкраще не використовувати рідину для полоскання рота відразу після чищення зубів, щоб переваги зубної пасти залишалися на зубах", - додала стоматолог.
Медик рекомендує своїм пацієнтам використовувати зубну пасту перед сніданком або в середині дня, щоб зберегти гарне дихання. До того ж це особливо важливо, якщо у вас чутливі зуби.
Скільки разів чистити зуби
Чистіть зуби 2 рази на день по 2 хвилини кожен раз. Чищення один раз на день недостатньо, щоб запобігти утворенню шкідливих бактерій та зубного нальоту.
Вибирайте щітку з м'якими щетинками, щоб чистити зуби, не завдаючи шкоди корінням або яснам. Для деяких пацієнтів електрична зубна щітка може бути найкращим рішенням.
До того ж чищення зубів повинно охоплювати чистку всього рота: ясен, піднебіння та язика. Язик стикається з усім, що ми кладемо в рот, і може стати живильним середовищем для бактерій, що викликають різні інфекційні хвороби.
Використовуйте зубну нитку, адже вона видаляє частинки їжі, недоступні для зубної щітки, та є важливою частиною гігієни порожнини рота.
Для ефективної та здорової чистки змінюйте зубну щітку кожні 3 місяці. Це стосується й насадок для електричних зубних щіток.
Також рекомендується замінити зубну щітку, якщо ви захворіли. У ворсинках зубної щітки залишаються хвороботворні бактерії, тому слід змінювати її відразу після одужання.
Раніше ми повідомляли, чому не можна використовувати відбілюючу зубну пасту.
Також ми писали, на яку сторону щелепи ніколи не треба жувати.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror та Doc.ua.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.