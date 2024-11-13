Перед чи після сніданку: стоматолог розповіла, коли найкраще чистити зуби вранці

Зуби людина повинна чистити кожного дня. Стоматолог розповіла, що робити це варто перед сніданком і цьому є важливе пояснення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли як правильно чистити зуби, щоб уникнути проблем та захворювань.

Коли не варто чистити зуби

За словами стоматолога Рани Аль-Фалакі, якщо ви один із тих, хто чистить зуби після сніданку, то варто припинити це робити.

"Відповідь, яку ми даємо пацієнтам - чистити зуби перед сніданком, і це відповідь, на яку багато хто не очікує", - зазначила лікар.

Якщо ви п’єте фруктовий сік вранці, то чищення зубів одразу після цього є великою проблемою. Крім того, чищення зубів після цього з більшою ймовірністю погіршить запах дихання, ніж якщо ви чистите зуби перед сніданком.

Окрім цього, вона також попереджає про використання рідини для полоскання рота, кажучи, що ви повинні використовувати її в певний час.

"Найкраще не використовувати рідину для полоскання рота відразу після чищення зубів, щоб переваги зубної пасти залишалися на зубах", - додала стоматолог.

Медик рекомендує своїм пацієнтам використовувати зубну пасту перед сніданком або в середині дня, щоб зберегти гарне дихання. До того ж це особливо важливо, якщо у вас чутливі зуби.

Скільки разів чистити зуби

Чистіть зуби 2 рази на день по 2 хвилини кожен раз. Чищення один раз на день недостатньо, щоб запобігти утворенню шкідливих бактерій та зубного нальоту.

Вибирайте щітку з м'якими щетинками, щоб чистити зуби, не завдаючи шкоди корінням або яснам. Для деяких пацієнтів електрична зубна щітка може бути найкращим рішенням.

До того ж чищення зубів повинно охоплювати чистку всього рота: ясен, піднебіння та язика. Язик стикається з усім, що ми кладемо в рот, і може стати живильним середовищем для бактерій, що викликають різні інфекційні хвороби.

Використовуйте зубну нитку, адже вона видаляє частинки їжі, недоступні для зубної щітки, та є важливою частиною гігієни порожнини рота.

Для ефективної та здорової чистки змінюйте зубну щітку кожні 3 місяці. Це стосується й насадок для електричних зубних щіток.

Також рекомендується замінити зубну щітку, якщо ви захворіли. У ворсинках зубної щітки залишаються хвороботворні бактерії, тому слід змінювати її відразу після одужання.