Перед или после завтрака: стоматолог рассказала, когда лучше чистить зубы утром

Зубы человек должен чистить каждый день. Врач рассказал, что делать это следует перед завтраком и этому важное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу стоматолога Рана Аль-Фалаки в Х (Twitter).

Когда не стоит чистить зубы

По словам врача, если вы одни из тех, кто чистит зубы после завтрака, то стоит прекратить это делать.

"Ответ, который мы даем пациентам - это чистить зубы перед завтраком, и это ответ, которого многие не ожидают", - отметила врач.

Если вы пьете фруктовый сок утром, то чистка зубов сразу после этого представляет большую проблему. Кроме того, чистка зубов после этого с большей вероятностью ухудшит запах дыхания, чем если вы чистите зубы перед завтраком.

Кроме того, он также предупреждает использование жидкости для полоскания рта, говоря, что вы должны использовать ее в определенное время.

"Лучше всего не использовать жидкость для полоскания рта сразу после чистки зубов, чтобы преимущества зубной пасты оставались на зубах", - добавила стоматолог.

Медик рекомендует своим пациентам использовать зубную пасту перед завтраком или в середине дня, чтобы сохранить хорошее дыхание. К тому же, это особенно важно, если у вас чувствительные зубы.

Сколько раз чистить зубы

Чистите зубы 2 раза в день по 2 минуты каждый раз. Чистки один раз в день недостаточно, чтобы предотвратить образование вредных бактерий и зубного налета.

Выбирайте щетку с мягкими щетинками, чтобы чистить зубы, не причиняя вреда корням или деснам. Для некоторых пациентов электрическая зубная щетка может быть самим лучшим решением.

К тому же чистка зубов должна включать чистку всего рта: десен, небо и язык. Язык сталкивается со всем, что мы кладем в рот, и может стать питательной средой для бактерий, вызывающих разные инфекционные болезни.

Используйте зубную нить, так как она удаляет частицы пищи, недоступные зубной щетке, и является важной частью гигиены полости рта.

Для эффективной и здоровой чистки меняйте зубную щетку каждые 3 месяца. Это относится и к насадкам для электрических зубных щеток.

Также рекомендуется заменить зубную щетку, если вы заболели. В ворсинках зубной щетки остаются болезнетворные бактерии, поэтому следует изменять ее сразу после выздоровления.