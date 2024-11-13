Перед или после завтрака: стоматолог рассказала, когда лучше чистить зубы утром
Зубы человек должен чистить каждый день. Врач рассказал, что делать это следует перед завтраком и этому важное объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу стоматолога Рана Аль-Фалаки в Х (Twitter).
Когда не стоит чистить зубы
По словам врача, если вы одни из тех, кто чистит зубы после завтрака, то стоит прекратить это делать.
"Ответ, который мы даем пациентам - это чистить зубы перед завтраком, и это ответ, которого многие не ожидают", - отметила врач.
Если вы пьете фруктовый сок утром, то чистка зубов сразу после этого представляет большую проблему. Кроме того, чистка зубов после этого с большей вероятностью ухудшит запах дыхания, чем если вы чистите зубы перед завтраком.
Кроме того, он также предупреждает использование жидкости для полоскания рта, говоря, что вы должны использовать ее в определенное время.
"Лучше всего не использовать жидкость для полоскания рта сразу после чистки зубов, чтобы преимущества зубной пасты оставались на зубах", - добавила стоматолог.
Медик рекомендует своим пациентам использовать зубную пасту перед завтраком или в середине дня, чтобы сохранить хорошее дыхание. К тому же, это особенно важно, если у вас чувствительные зубы.
Сколько раз чистить зубы
Чистите зубы 2 раза в день по 2 минуты каждый раз. Чистки один раз в день недостаточно, чтобы предотвратить образование вредных бактерий и зубного налета.
Выбирайте щетку с мягкими щетинками, чтобы чистить зубы, не причиняя вреда корням или деснам. Для некоторых пациентов электрическая зубная щетка может быть самим лучшим решением.
К тому же чистка зубов должна включать чистку всего рта: десен, небо и язык. Язык сталкивается со всем, что мы кладем в рот, и может стать питательной средой для бактерий, вызывающих разные инфекционные болезни.
Используйте зубную нить, так как она удаляет частицы пищи, недоступные зубной щетке, и является важной частью гигиены полости рта.
Для эффективной и здоровой чистки меняйте зубную щетку каждые 3 месяца. Это относится и к насадкам для электрических зубных щеток.
Также рекомендуется заменить зубную щетку, если вы заболели. В ворсинках зубной щетки остаются болезнетворные бактерии, поэтому следует изменять ее сразу после выздоровления.
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