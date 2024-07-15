Перебування поруч з деревами допомагає жити довше: що відомо

В чому полягає дослідження

Науковці стверджують, що гуляючи лісом, налаштовуючись на пташиний спів, насправді вивільняються хімікати, які покращують нашу імунну систему.

Доктор Тара Сварт, викладач Школи менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті, сказала, що нові фізіологічні дані свідчать про те, що люди живуть довше, просто живучи ближче до дерев.

"Час на природі буквально змінює тривалість вашого життя та здоров’я", - розказала лікар-психіатр Тара Сварт.

Будь-які дерева, але особливо кедри, сосни та кипариси, виділяють сполуки, які називаються фітонцидами, які викликають вивільнення природних клітин-кілерів у нашій імунній системі. Таким чином, це в основному підвищує наш імунітет.

"Тепер виявилося, що ці дерева виділяють хімічні речовини, які взаємодіють з нашою імунною системою", - сказала вона.

Кажуть, що вдихання хімічних речовин, які дерева виділяють у повітря, навіть підвищує рівень протиракових білків.

Хімічні речовини, які виділяють рослини для захисту від гниття або нападу травоїдних тварин, відомі як антимікробні алелохімічні летючі органічні сполуки.

Доктор Сварт додала, що нова галузь досліджень під назвою нейроестетика про вплив краси та творчості на мозок також виявила, що просте проведення часу на природі психічно заспокоює - завдяки вбудованим еволюційним факторам виживання.

"Краса і благоговіння перед нею впливають на нас психічно", - додала спеціаліст.