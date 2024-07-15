Нахождение рядом с деревьями помогает жить дольше: что известно

В чем состоит исследование

Ученые утверждают, что гуляя по лесу, настраиваясь на пение птиц, на самом деле высвобождаются химикаты, которые улучшают нашу иммунную систему.

Доктор Тара Сварт, преподаватель Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте, сказала, что новые физиологические данные свидетельствуют о том, что люди живут дольше, просто живя поближе к деревьям.

"Время на природе буквально меняет продолжительность вашей жизни и здоровья", - рассказала врач-психиатр Тара Сварт.

Любые деревья, но особенно кедры, сосны и кипарисы, выделяют соединения, называемые фитонцидами, вызывающие высвобождение природных клеток-киллеров в нашей иммунной системе. Таким образом, это в основном повышает наш иммунитет.

"Теперь оказалось, что эти деревья выделяют химические вещества, взаимодействующие с нашей иммунной системой", - сказала она.

Говорят, что вдыхание химических веществ, которые выделяют деревья в воздух, даже повышает уровень противораковых белков.

Химические вещества, выделяющие растения для защиты от гниения или приступа травоядных животных, известны как антимикробные аллелохимические летучие органические соединения.

Доктор Сварт добавила, что новая область исследований под названием нейроэстетика о влиянии красоты и творчества на мозг также обнаружила, что простое времяпрепровождение на природе психически успокаивает - благодаря встроенным эволюционным факторам выживания.

"Красота и благоговение перед ней влияют на нас психически", - добавила специалист.