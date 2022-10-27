UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перебої зі світлом: що потрібно обов'язково покласти до аптечки

Фото: Що має бути у домашній аптечці (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Після масового ракетного обстрілу РФ по Україні в країні знищено 40% енергетичних об'єктів. У зв'язку із цим українцям відключають світло за графіком. При віялових відключеннях електроенергії дуже важливо мати вдома аптечку з необхідними ліками.

Що в ній має бути – читайте у матеріалі Styler.

Що обов'язково має бути в аптечці

  • Жарознижувальні.
  • Знеболювальні.
  • Ліки проти застуди та грипу.
  • Препарати від нудоти у разі отруєння.
  • Антибіотик у таблетках.
  • Стероїдні гормони в таблетках та ампулах для алергіків.
  • Інсулін та смужки глюкометра для діабетиків.
  • Ліки для людей із високим АТ.
  • Антисептики.
  • Ліки від діареї.
  • Шприц 2 мл кілька штук.
  • Термометр.

До знеболюючих препаратів належать - Німесіл, Но-шпа або Дротаверін, Цитрамон, Спазмалгон, Анальгін.

Якщо говорити про жарознижувальні, то обов'язково покладіть в аптечку Парацетамол, Ібупрофен, для дітей Нурофен та Панадол у сиропах.

Різні порошки з парацетамолом для приготування "гарячих напоїв" усувають лише симптоми ГРВІ, а сам вірус залишається в організмі, тобто лікування ними є симптоматичним. Однак неприємні симптоми вони знімають дійсно ефективно, тому за відсутності протипоказань доцільно мати в домашній аптечці такі препарати, як Фармацитрон, Колдфлю та ін.

Антигістамінні препарати - Алегра, Супрастин, Лоратадін, Кларітін (до речі, діюча речовина Кларітіна - той же лоратадін), Феністил.

Для людей з високим артеріальним тиском лікарі рекомендують людям мати вдома Каптоприл або Каптопрес.

З антисептиків найкраще вдома мати Хлоргексидин та Мірамістін. Також не буде зайвим в аптечці медичний спирт, він допоможе з дезінфекцією.

Лоперамід чи Імодіум допоможуть дуже швидко вирішити питання з діареєю.

Не забувайте, що термометр має бути в кожній аптечці.

Як ми раніше писали, експерт пояснив, чому мобільний зв'язок та інтернет зникають при відключенні світла.

До речі, педіатр розповіла, що не можна робити, коли дитина має високу температуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
свет