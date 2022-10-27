Перебої зі світлом: що потрібно обов'язково покласти до аптечки

Після масового ракетного обстрілу РФ по Україні в країні знищено 40% енергетичних об'єктів. У зв'язку із цим українцям відключають світло за графіком. При віялових відключеннях електроенергії дуже важливо мати вдома аптечку з необхідними ліками.
Що в ній має бути – читайте у матеріалі Styler.
До знеболюючих препаратів належать - Німесіл, Но-шпа або Дротаверін, Цитрамон, Спазмалгон, Анальгін.
Якщо говорити про жарознижувальні, то обов'язково покладіть в аптечку Парацетамол, Ібупрофен, для дітей Нурофен та Панадол у сиропах.
Різні порошки з парацетамолом для приготування "гарячих напоїв" усувають лише симптоми ГРВІ, а сам вірус залишається в організмі, тобто лікування ними є симптоматичним. Однак неприємні симптоми вони знімають дійсно ефективно, тому за відсутності протипоказань доцільно мати в домашній аптечці такі препарати, як Фармацитрон, Колдфлю та ін.
Антигістамінні препарати - Алегра, Супрастин, Лоратадін, Кларітін (до речі, діюча речовина Кларітіна - той же лоратадін), Феністил.
Для людей з високим артеріальним тиском лікарі рекомендують людям мати вдома Каптоприл або Каптопрес.
З антисептиків найкраще вдома мати Хлоргексидин та Мірамістін. Також не буде зайвим в аптечці медичний спирт, він допоможе з дезінфекцією.
Лоперамід чи Імодіум допоможуть дуже швидко вирішити питання з діареєю.
Не забувайте, що термометр має бути в кожній аптечці.
Як ми раніше писали, експерт пояснив, чому мобільний зв'язок та інтернет зникають при відключенні світла.
До речі, педіатр розповіла, що не можна робити, коли дитина має високу температуру.