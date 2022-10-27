Перебои со светом: что нужно обязательно положить в аптечку

Что обязательно должно быть в аптечке

Жаропонижающие.

Обезбаливающие.

Лекарства от простуды и гриппа.

Препараты от тошноты на случай отравления.

Антибиотик в таблетках.

Стероидные гормоны в таблетках и ампулах для аллергиков.

Инсулин и полоски глюкометра для диабетиков.

Лекарства для людей с высоким АД.

Антисептики.

Лекарства от диареи.

Шприц 2 мл несколько штук.

Термометр.

К обезболивающим препаратам относятся - Нимесил, Но-шпа или Дротаверин, Цитрамон, Спазмалгон, Анальгин.

Если говорить о жаропонижающих, то обязательно положите в аптечку Парацетамол, Ибупрофен, для детей Нурофен и Панадол в сиропах.

Всевозможные порошки с парацетамолом для приготовления "горячих напитков" устраняют только симптомы ОРВИ, а сам вирус остается в организме, то есть лечение ими является симптоматическим. Однако неприятные симптомы они снимают действительно эффективно, поэтому при отсутствии противопоказаний целесообразно иметь в домашней аптечке такие препараты, как Фармациторон, Колдфлю и друие.

Антигистаминные препараты - Аллегра, Супрастин, Лоратадин, Кларитин (кстати, действующее вещество Кларитина – тот же лоратадин), Фенистил.

Для людей с высоким АД врачи рекомендуют людям иметь дома Каптоприл или Каптопресс.

Из антисептиков лучше всего дома иметь Хлоргексидин и Мирамистин. Также не будет лишним в аптечке медицинский спирт, он поможет с дезинфекцией.

Лоперамид или Имодиум помогут очень быстро решить вопрос с диареей.

Не забывайте, что термометр должен быть в каждой аптечке.