Перебої зі світлом: що потрібно обов'язково покласти до аптечки

Після масового ракетного обстрілу РФ по Україні в країні знищено 40% енергетичних об'єктів. У зв'язку із цим українцям відключають світло за графіком. При віялових відключеннях електроенергії дуже важливо мати вдома аптечку з необхідними ліками.

Що в ній має бути – читайте у матеріалі Styler.

Що обов'язково має бути в аптечці

Жарознижувальні.

Знеболювальні.

Ліки проти застуди та грипу.

Препарати від нудоти у разі отруєння.

Антибіотик у таблетках.

Стероїдні гормони в таблетках та ампулах для алергіків.

Інсулін та смужки глюкометра для діабетиків.

Ліки для людей із високим АТ.

Антисептики.

Ліки від діареї.

Шприц 2 мл кілька штук.

Термометр.

До знеболюючих препаратів належать - Німесіл, Но-шпа або Дротаверін, Цитрамон, Спазмалгон, Анальгін.

Якщо говорити про жарознижувальні, то обов'язково покладіть в аптечку Парацетамол, Ібупрофен, для дітей Нурофен та Панадол у сиропах.

Різні порошки з парацетамолом для приготування "гарячих напоїв" усувають лише симптоми ГРВІ, а сам вірус залишається в організмі, тобто лікування ними є симптоматичним. Однак неприємні симптоми вони знімають дійсно ефективно, тому за відсутності протипоказань доцільно мати в домашній аптечці такі препарати, як Фармацитрон, Колдфлю та ін.

Антигістамінні препарати - Алегра, Супрастин, Лоратадін, Кларітін (до речі, діюча речовина Кларітіна - той же лоратадін), Феністил.

Для людей з високим артеріальним тиском лікарі рекомендують людям мати вдома Каптоприл або Каптопрес.

З антисептиків найкраще вдома мати Хлоргексидин та Мірамістін. Також не буде зайвим в аптечці медичний спирт, він допоможе з дезінфекцією.

Лоперамід чи Імодіум допоможуть дуже швидко вирішити питання з діареєю.

Не забувайте, що термометр має бути в кожній аптечці.