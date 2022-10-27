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Перебои со светом: что нужно обязательно положить в аптечку

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Четверг 27 октября 2022 11:21
Перебои со светом: что нужно обязательно положить в аптечку Фото: Что должно быть в домашней аптечке (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

После массовых ракетных обстрелов РФ по Украине в стране уничтожено 40% энергетических объектов. В связи с этим украинцам отключают свет по графику. При веерных отключениях электроэнергии очень важно иметь дома аптечку с необходимыми лекарствами.

Что в ней должно быть - читайте в материале Styler.

Что обязательно должно быть в аптечке

  • Жаропонижающие.
  • Обезбаливающие.
  • Лекарства от простуды и гриппа.
  • Препараты от тошноты на случай отравления.
  • Антибиотик в таблетках.
  • Стероидные гормоны в таблетках и ампулах для аллергиков.
  • Инсулин и полоски глюкометра для диабетиков.
  • Лекарства для людей с высоким АД.
  • Антисептики.
  • Лекарства от диареи.
  • Шприц 2 мл несколько штук.
  • Термометр.

К обезболивающим препаратам относятся - Нимесил, Но-шпа или Дротаверин, Цитрамон, Спазмалгон, Анальгин.

Если говорить о жаропонижающих, то обязательно положите в аптечку Парацетамол, Ибупрофен, для детей Нурофен и Панадол в сиропах.

Всевозможные порошки с парацетамолом для приготовления "горячих напитков" устраняют только симптомы ОРВИ, а сам вирус остается в организме, то есть лечение ими является симптоматическим. Однако неприятные симптомы они снимают действительно эффективно, поэтому при отсутствии противопоказаний целесообразно иметь в домашней аптечке такие препараты, как Фармациторон, Колдфлю и друие.

Антигистаминные препараты - Аллегра, Супрастин, Лоратадин, Кларитин (кстати, действующее вещество Кларитина – тот же лоратадин), Фенистил.

Для людей с высоким АД врачи рекомендуют людям иметь дома Каптоприл или Каптопресс.

Из антисептиков лучше всего дома иметь Хлоргексидин и Мирамистин. Также не будет лишним в аптечке медицинский спирт, он поможет с дезинфекцией.

Лоперамид или Имодиум помогут очень быстро решить вопрос с диареей.

Не забывайте, что термометр должен быть в каждой аптечке.

Как мы ранее писали, эксперт объяснил, почему мобильная связь и интернет пропадают при отключении света.

Кстати, педиатр рассказала, что нельзя делать, когда у ребенка высокая температура.

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