Перебои со светом: что нужно обязательно положить в аптечку
После массовых ракетных обстрелов РФ по Украине в стране уничтожено 40% энергетических объектов. В связи с этим украинцам отключают свет по графику. При веерных отключениях электроэнергии очень важно иметь дома аптечку с необходимыми лекарствами.
Что в ней должно быть - читайте в материале Styler.
Что обязательно должно быть в аптечке
- Жаропонижающие.
- Обезбаливающие.
- Лекарства от простуды и гриппа.
- Препараты от тошноты на случай отравления.
- Антибиотик в таблетках.
- Стероидные гормоны в таблетках и ампулах для аллергиков.
- Инсулин и полоски глюкометра для диабетиков.
- Лекарства для людей с высоким АД.
- Антисептики.
- Лекарства от диареи.
- Шприц 2 мл несколько штук.
- Термометр.
К обезболивающим препаратам относятся - Нимесил, Но-шпа или Дротаверин, Цитрамон, Спазмалгон, Анальгин.
Если говорить о жаропонижающих, то обязательно положите в аптечку Парацетамол, Ибупрофен, для детей Нурофен и Панадол в сиропах.
Всевозможные порошки с парацетамолом для приготовления "горячих напитков" устраняют только симптомы ОРВИ, а сам вирус остается в организме, то есть лечение ими является симптоматическим. Однако неприятные симптомы они снимают действительно эффективно, поэтому при отсутствии противопоказаний целесообразно иметь в домашней аптечке такие препараты, как Фармациторон, Колдфлю и друие.
Антигистаминные препараты - Аллегра, Супрастин, Лоратадин, Кларитин (кстати, действующее вещество Кларитина – тот же лоратадин), Фенистил.
Для людей с высоким АД врачи рекомендуют людям иметь дома Каптоприл или Каптопресс.
Из антисептиков лучше всего дома иметь Хлоргексидин и Мирамистин. Также не будет лишним в аптечке медицинский спирт, он поможет с дезинфекцией.
Лоперамид или Имодиум помогут очень быстро решить вопрос с диареей.
Не забывайте, что термометр должен быть в каждой аптечке.
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