"Переболеть придется всем": врач дала тревожный прогноз по COVID-19 в Украине

По словам врача, заболеваемость на "Дельту" большая, потому что люди не соблюдают масочного режима и социальной дистанции. Также она добавила, что смертность в среднем осталась на прежнем уровне - 2-3 %. А вот количество заболевших "Дельтой" значительно повысилось по сравнению с предыдущими штаммами.

Какие основные симптомы "Дельты"

Гук отметила, что штамм часто имеет желудочно-кишечные проявления, такие как диарея, тошнота, рвота.

"От пандемии респираторного вируса не спрятаться. И, как и говорили раньше, переболеть придется большинству людей. Вакцинированным и не вакцинированным. Всем", - добавила она.

Также вакцинация пока не выявила противоэпидемической мощности, но уменьшила количество тяжелых больных.

Кроме того, врач призывает беречь себя и подписать в конце концов декларации с семейными врачами и прививаться от коронавируса.