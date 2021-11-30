Штамм "Омикрон" почти в 20 странах и регионах мира: список
Фото: "Омикрон" зафиксировали в 20 странах и регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
За сутки первые случаи заражения "Омикроном" были зафиксированы в:
- Испании,
- Австрии,
- Японии,
- на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.
Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в:
- Австралии,
- Бельгии,
- Ботсване,
- Канаде,
- Чехии,
- Дании,
- Германии,
- Китае (в Гонконге),
- Израиле,
- Италии,
- Нидерландах,
- Португалии,
- ЮАР,
- Швеции,
- Великобритании (в Англии и Шотландии).
Во вторник в Шотландии было выявлено три новых случая, сообщает The Guardian. Таким образом, на данный момент в Шотландии выявлено всего девять заражений "Омикроном".