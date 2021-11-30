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Штамм "Омикрон" почти в 20 странах и регионах мира: список

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Вашингтон, Вторник 30 ноября 2021 11:27
Штамм "Омикрон" почти в 20 странах и регионах мира: список Фото: "Омикрон" зафиксировали в 20 странах и регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах. Количество новых случаев продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

За сутки первые случаи заражения "Омикроном" были зафиксированы в:

  • Испании,
  • Австрии,
  • Японии,
  • на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в:

  • Австралии,
  • Бельгии,
  • Ботсване,
  • Канаде,
  • Чехии,
  • Дании,
  • Германии,
  • Китае (в Гонконге),
  • Израиле,
  • Италии,
  • Нидерландах,
  • Португалии,
  • ЮАР,
  • Швеции,
  • Великобритании (в Англии и Шотландии).

Во вторник в Шотландии было выявлено три новых случая, сообщает The Guardian. Таким образом, на данный момент в Шотландии выявлено всего девять заражений "Омикроном".

Напомним, Johnson & Johnson проверяет эффективность своей вакцины от штамма "Омикрон".

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