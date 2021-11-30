В Украине с 6 декабря изменятся карантинные правила: что нужно знать
В Украине с 6 декабря изменятся карантинные правила. Для жителей страны, у которых нет COVID-сертификатов, ограничения станут более суровые.
Что нужно знать о новых карантинных правилах в Украине – читайте в материале ниже.
Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, правительство приняло решение изменить правила карантина.
В первую очередь ограничения коснутся тех, кто не вакцинирован. Изменятся ограничения в "желтых зонах" карантина и сроки действия некоторых сертификатов.
Новые запреты в "желтой зоне"
По правилам, которые начнут действовать с 6 декабря, запреты коснутся тех, у кого нет хотя бы одной дозы вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или сертификата о выздоровлении. Они не смогут:
Принимать участие во всех массовых мероприятиях – культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других.
Посещать кинотеатры, заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры и бассейны.
Пользоваться услугами заведений общественного питания – бары, рестораны, кафе и другие заведения.
Какие COVID-документы можно использовать
- Желтый сертификат или бумажная справка 063-0. Теперь срок ее действия – 30 дней.
- Зеленый сертификат (срок действия 365 дней)
- Международное свидетельство о вакцинации (Срок действия 365 дней)
- Иностранный сертификат о вакцинации вакцинами, которые разрешены ВОЗ (срок действия 365 дней)
- Негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген (Срок действия – 72 часа)
- Сертификат о выздоровлении (Срок действия – 105 дней)
Какие еще будут работать ограничения
Бизнес теперь обязан проверять все COVID-сертификаты. Это сделать просто – с помощью приложения "Дия" в смартфоне. QR-код будет показывать статус сертификата после считывания.
На улице нельзя находится без документов, которые удостоверяют личность.
Нельзя самовольно оставлять место самоизоляции или обсервации
Перевозка пассажиров в транспорте разрешена по количеству мест для сидения + 50% стоячи мест.
Работа заведений образования будет запрещена, если на самоизоляции находится более 50% учеников и сотрудников
Запреты "красной зоны"
- Работа заведений образования, где нет 100% вакцинации работников
- Работа ТРЦ
- Работа развлекательных заведений
- Работа магазинов с непродовольственными товарами (рынков, в том числе)
- Работа заведений бытового обслуживания
- Работа заведений по размещению
- Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры
- Работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и доставку)
- Работа спортзалов, бассейнов
- Проведение массовых мероприятий
- Межобластные и международные перевозки
Ограничения не будут действовать, если у всех участников есть: зеленый, международный и иностранный сертификаты о вакцинации, негативный ПЦР-тест или тест на антиген, сертификат о выздоровлении.
Желтый сертификат в "красной зоне" не дает права не выполнять ограничения.
Самоизоляция
Теперь на самоизоляцию обязаны уйти лица, которые прибыли из РФ – на 14 суток. Наличие негативного теста не освобождает от самоизоляции. Такое же правило касается те, кто посещал Индии и страны, где уже обнаружен штамм "Омикрон".
Напомним, ранее мы сообщали о том, какие страны вводят ограничения из-за нового штамма коронавируса.
А также мы писали о том, что в Украине сократится срок действия "желтых" COVID-сертификатов.