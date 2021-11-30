"Переболеть придется всем": врач дала тревожный прогноз по COVID-19 в Украине

В Украине ситуация с коронавирусом пока остается неизменной. В частности, заполненность стационаров по Киеву в среднем около 50-60%. Однако, 30 ноября был зафиксирован рекорд выздоровления на фоне высокой смертности. Отмечается, что более 25 тысяч человек выздоровели, но 561 украинец не пережил.

Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук, пишет ТСН.

По словам врача, заболеваемость на "Дельту" большая, потому что люди не соблюдают масочного режима и социальной дистанции. Также она добавила, что смертность в среднем осталась на прежнем уровне - 2-3 %. А вот количество заболевших "Дельтой" значительно повысилось по сравнению с предыдущими штаммами.

Какие основные симптомы "Дельты"

Гук отметила, что штамм часто имеет желудочно-кишечные проявления, такие как диарея, тошнота, рвота.

"От пандемии респираторного вируса не спрятаться. И, как и говорили раньше, переболеть придется большинству людей. Вакцинированным и не вакцинированным. Всем", - добавила она.

Также вакцинация пока не выявила противоэпидемической мощности, но уменьшила количество тяжелых больных.

Кроме того, врач призывает беречь себя и подписать в конце концов декларации с семейными врачами и прививаться от коронавируса.