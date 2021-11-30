"Перехворіти доведеться всім": лікар дала тривожний прогноз щодо COVID-19 в Україні
В Україні ситуація з коронавірусом поки залишається незмінною. Зокрема, заповненість стаціонарів по Києву в середньому близько 50-60%. Однак, 30 листопада був зафіксований рекорд одужання на тлі високої смертності. Зазначається, що понад 25 тисяч людей одужали, але 561 українець не пережив.
Про це розповіла лікар-пульмонолог, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук, пише ТСН.
За словами лікаря, захворюваність на "Дельту" велика, тому що люди не дотримуються маскового режиму і соціальної дистанції. Також вона додала, що смертність в середньому залишилась на попередньому рівні - 2-3 %. А от кількість захворілих "Дельтою" значно підвищилась у порівнянні з попередніми штамами.
Які основні симптоми "Дельти"
Гук зазначила, що штам часто має шлунково-кишкові прояви, як-от діарея, нудота, блювання.
"Від пандемії респіраторного вірусу не сховатись. І, як і говорили раніше, перехворіти доведеться більшості людей. Вакцинованим і невакцинованим. Всім", - додала вона.
Також вакцинація наразі не виявила протиепідемічної потужності, але зменшила кількість важких хворих.
Окрім того, лікар закликає берегти себе та підписати врешті-решт декларації з сімейними лікарями та вакцинуватись від коронавірусу.
Раніше ми повідомляли, що в Україні з 6 грудня зміняться карантинні правила.
Також ми писали, що штам "Омікрон" знайшли майже у 20 країнах і регіонах світу.