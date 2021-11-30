"Перехворіти доведеться всім": лікар дала тривожний прогноз щодо COVID-19 в Україні

В Україні ситуація з коронавірусом поки залишається незмінною. Зокрема, заповненість стаціонарів по Києву в середньому близько 50-60%. Однак, 30 листопада був зафіксований рекорд одужання на тлі високої смертності. Зазначається, що понад 25 тисяч людей одужали, але 561 українець не пережив.

Про це розповіла лікар-пульмонолог, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук, пише ТСН.

За словами лікаря, захворюваність на "Дельту" велика, тому що люди не дотримуються маскового режиму і соціальної дистанції. Також вона додала, що смертність в середньому залишилась на попередньому рівні - 2-3 %. А от кількість захворілих "Дельтою" значно підвищилась у порівнянні з попередніми штамами.

Які основні симптоми "Дельти"

Гук зазначила, що штам часто має шлунково-кишкові прояви, як-от діарея, нудота, блювання.

"Від пандемії респіраторного вірусу не сховатись. І, як і говорили раніше, перехворіти доведеться більшості людей. Вакцинованим і невакцинованим. Всім", - додала вона.

Також вакцинація наразі не виявила протиепідемічної потужності, але зменшила кількість важких хворих.

Окрім того, лікар закликає берегти себе та підписати врешті-решт декларації з сімейними лікарями та вакцинуватись від коронавірусу.