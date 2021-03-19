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Если вы переболели COVID-19: врач рассказал, на сколько времени вы защищены

Автор: Людмила Жукова

Повторные случаи заражения коронавирусом в Украине существуют. Но если вы переболели, у вас должны вырабатываться антитела, они и защищают от инфекции на определенное время.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил доктор из Львова Тарас Жиравецкий.

"Повторные случаи заражения в Украине существуют. Официально около 1300. Всего официально переболело примерно 1, 5 миллиона человек. Неофициально 8 миллионов", - написал врач.

Жиравецкий сообщил, что шанс повторно заразиться коронавирусом есть у одного человека из тысячи. Медик обратился ко всем украинцам с просьбой не сеять панику.

"Поэтому просьба ко всем не разгонять панику о повторном инфицировании и вечной пандемии. Те, кто переболел и имеет антитела, не переживайте, вы защищены! А тем, кто анализирует, просьба, учитесь анализировать", - отмечает медик.

В конце он подчеркнул, что антитела к коронавирусу у человека не исчезают три месяца, а это означает, что в это время он не рискует заболеть.

Напомним, что доктор Жиравецкий назвал новые симптомы британского штамма COVID-19.

Как мы писали ранее, доктор Жиравецкий обратился к украинцам из-за ситуации с COVID-19.

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