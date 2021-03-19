Если вы переболели COVID-19: врач рассказал, на сколько времени вы защищены

"Повторные случаи заражения в Украине существуют. Официально около 1300. Всего официально переболело примерно 1, 5 миллиона человек. Неофициально 8 миллионов", - написал врач.

Жиравецкий сообщил, что шанс повторно заразиться коронавирусом есть у одного человека из тысячи. Медик обратился ко всем украинцам с просьбой не сеять панику.

"Поэтому просьба ко всем не разгонять панику о повторном инфицировании и вечной пандемии. Те, кто переболел и имеет антитела, не переживайте, вы защищены! А тем, кто анализирует, просьба, учитесь анализировать", - отмечает медик.

В конце он подчеркнул, что антитела к коронавирусу у человека не исчезают три месяца, а это означает, что в это время он не рискует заболеть.