Якщо ви перехворіли COVID-19: лікар розповів, на скільки часу ви захищені

"Повторні випадки зараження в Україні існують. Офіційно близько 1300. Всього офіційно перехворіло приблизно 1, 5 мільйона чоловік. Неофіційно 8 мільйонів", - написав лікар.

Жиравецький повідомив, що шанс повторно заразитися коронавірусом є в однієї людини з тисячі. Медик звернувся до всіх українців з проханням не сіяти паніку.

"Тому прохання до всіх не розганяти паніку про повторному інфікуванні і вічної пандемії. Ті, хто перехворів і має антитіла, не переживайте, ви захищені! А тим, хто аналізує, прохання, вчіться аналізувати", - зазначає медик.

В кінці він підкреслив, що антитіла до коронавирусу у людини не зникають три місяці, а це означає, що в цей час він не ризикує захворіти.