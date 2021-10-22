На пенсію в Україні можна вийти на 5-10 років раніше: хто в списку

Пенсію в Україні можна оформити на 5-10 років раніше пенсійного віку, який зараз становить 60 років як для чоловіків, так і для жінок.

Кого стосується таке виключення з правил, розповіли у прес-службі Міністерства юстиції.

Така пільга, що передбачає зменшення пенсійного віку, надається "чорнобильцям", а саме українцям, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення.

"Знижки" на пенсійний вік прописані в ст. 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Відповідно до закону, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи вважаються і особи, "які постійно проживають або постійно працюють або постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали або постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років".

Зокрема, вони мають право достроково вийти на пенсію.

Крім того ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС можуть виходити на пенсію раніше від 5 до 10 років, а саме:

На 10 років - за умови роботи в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 незалежно від кількості робочих днів, з липня 1986 по 31 грудня 1986 - не менше 5 календарних днів.

На 8 років - якщо вони працювали в 1987 в зоні відчуження не менше 14 календарних днів.

На 5 років - якщо вони працювали з 1 липня 1986 по 31 грудня 1986 року в зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 - від 10 до 14 календарних днів, у 1988 - не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення та дезактивації техніки або на їх будівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році.