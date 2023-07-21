Пенсії в Україні: хто отримає підвищення в серпні, а кому його не дадуть взагалі

Як відбувалося підвищення

У березні відбувся перший етап індексації на 19,7%. Фактично він торкнувся всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Це понад 10 мільйонів українців.

Другий етап індексації пенсій відбувся у квітні, а третій, останній, - у липні.

Таким чином більше у 2023 році підвищень не планується. Вже в серпні всі українці, чиї пенсії було перераховано, повинні отримувати оновлені суми.

Середній розмір надбавки становить від 400 до 700 гривень. Для кожного пенсіонера індексацію вираховували індивідуально. Водночас чим більшу пенсію отримувала людина, тим більше їй додавали до неї.

Кому підвищили пенсію в Україні

Перерахунок здійснили для:

державних службовців

працівників місцевого самоврядування

народних депутатів

науковців

пенсіонерів, які працюють

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

людей, звільнених із військової служби (збільшили пенсії за інвалідністю)

Хто не отримає підвищення

Виплати не підвищили для: