Пенсії в Україні 2023: важлива вимога для отримання виплат, про яку варто знати

Який у вас страховий стаж

Перевірити кількість років страхового стажу та сплату роботодавцями страхових внесків може кожна людина, яка працює чи працювала, онлайн. Зробити це можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Страховий стаж - це період, протягом якого сплачені страхові внески, 2023 року він становить 1 474 грн на місяць. Страховий стаж не завжди дорівнює "трудовому стажу" через те, що людина може працювати, але не підлягати загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Щоб перевірити стаж, потрібно:

Авторизуватися та увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи BankID.

У верхній правій частині екрану обрати "Налаштування".

У меню, яке випаде, обрати пункт "Профіль користувача".

У закладці "Страхові дані" можна побачити свій загальний страховий стаж, наявний в Реєстрі застрахованих осіб.

Що треба знати про реформу щодо збільшення страхового стажу

У жовтні 2018 року Верховна рада ухвалила пенсійну реформу, яка передбачає підвищення мінімального страхового стажу. Таке підвищення відбувається поступово і завершиться у 2028 році, коли мінімальний стаж становитиме 35 років

У 2023 році мінімальний стаж для виходу на пенсію в 60 років для чоловіків та жінок становить 30 років. В 63 роки - 20-30 років, в 65 - 20 років.

Страховий стаж можна докупити

Якщо вам не вистачає страхового стажу, його можна докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування.

Договор укладається на період від 1 року, не менше ніж на 1 рік і до 5 років. І вийти на пенсію можна лише після закінчення його терміну дії.

У 2023 році мінімальний страховий внесок за один місяць для одноразової сплати за попередні періоди складає 2948 грн (1474 грн×2). Самостійно ви визначаєте період, за який бажаєте сплатити страхові внески. Вартість одного року страхового стажу становить 35 376 грн.

Для укладання договору потрібно звернутися до податкової за місцем проживання та надати відповідні документи.