Пенсія за віком чи по інвалідності: які виплати вигідніше оформити українцям

Деякі українці мають право вибирати, яку пенсію вони хочуть оформити - за віком чи за інвалідністю. Яка з цих опцій буде вигіднішою, залежить від конкретних обставин.

Про це розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Яку пенсію краще оформити

Чи варто оформлювати пенсію за інвалідністю ІІІ групи?

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від пенсії за віком. Проте в деяких випадках оформлення пенсії за віком може бути більш вигідним.

Наприклад, якщо особа ще не досягла пенсійного віку, але має повний стаж, її виплати можуть бути однаковими, як за віком, так і за інвалідністю. У такому випадку змінювати вид пенсії не має сенсу.

Яка ситуація з пенсією за І та ІІ групи?

Наразі пенсія для осіб з інвалідністю I групи становить 100% від пенсії за віком. У II групи - 90% від пенсії за віком. Тому варто звернути увагу на вік та кількість набутого страхового стажу особи.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2024 році

у 60 років - щонайменше 31 рік страхового стажу;

у 63 роки - 21 рік страхового стажу;

у 65 років - 15 років страхового стажу.

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.