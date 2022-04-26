Пенсія по втраті годувальника: хто може її отримувати і куди потрібно звертатися

В Україні члени сімей тих, хто зник безвісти, зможуть отримувати пенсію по втраті годувальника. В першу чергу це стосується дітей, чиї батьки пропали безвісти під час військових дій.

Хто зможе отримати таку пенсію і куди потрібно звертатися для оформлення – читайте нижче.

Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, з початку війни в Україні вже понад 5 тисяч було зниклих безвісти. Поліції вдалося розшукати більше половини цих людей, але ще понад 2 тисячі осіб знаходиться в розшуку.

За даними омбудсмена Людмили Денисової, кількість зниклих може бути набагато більшою - близько 16 тисяч людей.

"Члени сімей безвісти зниклих людей можуть подати заяву в поліцію про розшук такої людини. З дати подання такої заяви зниклий отримує відповідний статус. Заяву про розшук крім родичів можуть подати представники військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян або будь - яка людина, якій стало відомо про зникнення", - пояснили в Міністерстві.

Гаряча лінія Національної поліції, куди можна подати заяву про зниклу людину: 089 420 18 67

Коли можна подати документи на оформлення пенсії

Члени сім'ї безвісти зниклих мають право подати на оформлення пенсії через один місяць з дня внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Хто має право на таку пенсію

Діти зниклого безвісти віком до 18 років.

Діти зниклого безвісти віком від 18 до 23 років, які проходять навчання за денною формою – до закінчення навчання.

Діти зниклого безвісти, які залишилися сиротами - до 23 років, незалежно від факту навчання.

Чоловік або дружина, батьки зниклого безвісти, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків, брат або сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і піклуються за дитиною годувальника до досягнення ним 8 років.

Батьки, чоловік або дружина зниклого безвісти, які не були на утриманні, мають право на таку пенсію в тому випадку, якщо вони втратили джерело коштів для існування.

Виплати пенсії здійснюються весь час, протягом якого особа, зникле безвісти, зберігає цей правовий статус. Недієздатним родичам, які були на забезпеченні зниклого безвісти, призначається пенсія по втраті годувальника, незалежно від тривалості страхового стажу особи, яка пропала безвісти.

Куди звертатися за призначенням такої пенсії

Для призначення пенсії по втраті годувальника необхідно звернутися в установленому порядку в будь-яке відділення Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через вебпортал Пенсійного фонду України.