В Украине в 2020 году повысят требования к получателям пенсий: все подробности

Пенсии в Украине в 2020 году смогут оформить ряд украинцев, достигших определенного возраста и имеющих определенный стаж. Такие требования предусмотрены пенсионной реформой, которая продолжается в нашей стране. Кто сможет пойти на пенсию в следующем году, и каким критериям нужно соответствовать - в материале Styler.

В 2020 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо будет иметь 27 лет страхового стажа. В прошлом году нужно было к этому возрасту заработать 26 лет стажа. Стоит отметить, что речь идет именно о страховом стаже, а не об общем трудовом, он исчисляется за каждый месяц, за который из зарплаты украинцев высчитывался взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Чтобы выйти на пенсию в 2020 году в 63 года нужно будет иметь от 17 до 27 лет стажа, а в 65 - от 15 до 17 лет.

Требования к страховому стажу для получения пенсии (фото: deltafinance.com.ua)

Для женщин пенсионным возрастом выхода на пенсию в 2020 году станет 59,5 лет. Этот возрастной порог начал меняться с 55 до 60 с 2011 года. Заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко объясняет это необходимостью установить гендерное равенство. Поскольку женщины, выходя на пенсию раньше, получают меньшие выплаты из-за недостатка стажа.

Таким образом на пенсию в 2020-м году до достижения 60 лет смогут выйти женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Повышение пенсионного возраста для женщин (фото: deltafinance.com.ua)

Стоит отметить, что с 1 декабря 2019 года в связи с увеличением прожиточного минимума вырос и размер минимальной пенсии. Он увеличился на 74 грн и составляет 1638 грн. С 1 июля 2020 года "минималку" повысят еще на 74 грн, а 1 декабря 2020 года прибавят еще 57 грн. Таким образом к концу года минимальные пенсионные выплаты составят 1769 гривен.