В Україні у 2020 році підвищать вимоги до одержувачів пенсій: усі подробиці

Пенсії в Україні у 2020 році зможуть оформити ряд українців, що досягли певного віку і мають певний стаж. Такі вимоги передбачені пенсійною реформою, яка триває в нашій країні. Хто зможе піти на пенсію в наступному році, і якими критеріями потрібно відповідати - в матеріалі Styler.

У 2020 році для виходу на пенсію за віком 60 років необхідно буде мати 27 років страхового стажу. В минулому році потрібно було до цього віку заробити 26 років стажу. Варто відзначити, що мова йде саме про страховий стаж, а не про загальний трудовий, він обчислюється за кожен місяць, за який із зарплати українців вираховувався внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Щоб вийти на пенсію у 2020 році в 63 роки потрібно буде мати від 17 до 27 років стажу, а в 65 - від 15 до 17 років.

Вимоги до страхового стажу для отримання пенсії (фото: deltafinance.com.ua)

Для жінок пенсійним віком виходу на пенсію в 2020 році стане 59,5 років. Цей віковий поріг почав змінюватися з 55 до 60 з 2011 року. Заступник голови правління ПФУ Ірина Ковпашко пояснює це необхідністю встановити гендерну рівність. Оскільки жінки, виходячи на пенсію раніше, отримують менші виплати через нестачу стажу.

Таким чином на пенсію у 2020-му році до досягнення 60 років зможуть вийти жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Підвищення пенсійного віку для жінок (фото: deltafinance.com.ua)

Варто відзначити, що з 1 грудня 2019 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму зріс і розмір мінімальної пенсії. Він збільшився на 74 грн і становить 1638 грн. З 1 липня 2020 року "мінімалку" підвищать ще на 74 грн, а 1 грудня 2020 року додадуть ще 57 грн. Таким чином до кінця року мінімальні пенсійні виплати складуть 1769 гривень.