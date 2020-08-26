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Пенсионный возраст для женщин могут увеличить: названо условие

Автор: Владимир Костырин

Украинцев заверили, что пенсионный возраст будет соответствовать продолжительности жизни

С 1 апреля 2020 года минимальный возраст для выхода на пенсию женщин в Украине составляет 59,5 лет. При этом, о пересмотре пенсионного возраста пока речь не идет.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире канала "Украина 24".

"Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоры о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным к продолжительности жизни в Украине", - сказал Шамбир.

При этом чиновник не исключил, что, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни, то "будет проводиться анализ, и возможен будет пересмотр пенсионного возраста".

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Также Шамбир рассказал о том, что благодаря повышению минималки уже с сентября этого года немного возрастет и размер минимальной пенсии. Для лиц старше 65 лет он составит 40% от минималки.

Видео: Николай Шамбир рассказал, могут ли в Украине увеличить пенсионный возраст для женщин

Ранее мы писали о том, что пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз и рассказывали, кто эти счастливчики.

Напомним также, что недавно пенсионерам ответили на важный вопрос, почему при большом стаже они получают нищенскую пенсию.

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