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Пенсійний вік для жінок можуть збільшити: названа умова

Автор: Володимир Костирін

Українців запевнили, що пенсійний вік буде відповідати тривалості життя

З 1 квітня 2020 року мінімальний вік для виходу на пенсію жінок в Україні складає 59,5 років. При цьому, про перегляд пенсійного віку наразі мова не йде.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі каналу "Україна 24".

"Якщо є стаж 35 років, то він буде незмінним, тобто розмови про те, що буде якийсь інший пенсійний вік, ми не ведемо, тому що пенсійний вік повинен бути співмірним до тривалості життя в Україні", - сказав Шамбір.

При цьому чиновник не виключив, що, якщо в Україні збільшуватиметься тривалість життя, то "буде проводитися аналіз, і можливий буде перегляд пенсійного віку".

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Також Шамбір розповів про те, що завдяки підвищенню мінімалки вже з вересня цього року, трохи зросте і розмір мінімальної пенсії. Для осіб старше 65 років він становитиме 40% від мінімалки.

Відео: Микола Шамбір розповів, чи можуть в Україні збільшити пенсійний вік для жінок

Раніше ми писали про те, що пенсіонери в Україні можуть отримати 10 пенсій за раз і розповідали, хто ці щасливчики.

Нагадаємо також, що нещодавно пенсіонерам відповіли на важливе питання, чому при великому стажі вони отримують жебрацьку пенсію.

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